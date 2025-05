Onwetende Donald Trump moeit zich met WK voetbal en wil Rusland toelaten als... het de oorlog beëindigt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Donald Trump heeft opnieuw van zich laten horen, dit keer in de context van het WK voetbal van 2026. Tijdens een bijeenkomst van de speciale taskforce rond het toernooi, dat in de VS, Canada en Mexico wordt georganiseerd, kwam de Amerikaanse president met een opvallend voorstel.

Trump nam plaats naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino en sprak in zijn gekende stijl over een mogelijke terugkeer van Rusland op het internationale voetbalpodium. “Hoe, Rusland mag niet meedoen aan het WK? Dat wist ik niet. Klopt dat?”, vroeg hij luidop. Infantino bevestigde: “Sinds de invasie in Oekraïne zijn ze uitgesloten.”

De Amerikaanse president zag er meteen een diplomatieke opportuniteit in. “Zou het geen mooie beloning zijn? We willen hen doen stoppen met de oorlog. Elke week sterven vijfduizend jonge mensen, het is eigenlijk niet te geloven.” Trump suggereerde dat sport misschien wel als hefboom kon dienen om de oorlog te beëindigen.

Rusland is sinds 2022 uitgesloten van alle grote internationale voetbaltoernooien, een sanctie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De hoop bij FIFA blijft dat er op termijn opnieuw vrede komt en Rusland zich weer mag aansluiten bij de internationale voetbalgemeenschap.

Hoewel Trump de indruk wekte invloed te willen uitoefenen, maakte hij ook duidelijk dat hij uiteindelijk niet over zulke beslissingen gaat. “Infantino is de baas”, voegde hij eraan toe met een knipoog. Toch klonk zijn suggestie als een duidelijke politieke boodschap verpakt in een sportcontext.

Het moment typeerde Trumps typische mengeling van improvisatie en symboliek. Of zijn woorden daadwerkelijk invloed hebben op het beleid van de FIFA, valt sterk te betwijfelen. Maar zoals vaak wist hij de aandacht opnieuw naar zich toe te trekken.