'Drie mooie ploegen in de running voor sterkhouder van Royal Antwerp FC'

Royal Antwerp FC staat wellicht voor een drukke transferzomer. Er zullen normaal enkele sterkhouders vertrekken op de Bosuil.

Royal Antwerp FC moet de nodige fondsen uit uitgaande transfers halen om financieel zo gezond mogelijk te blijven. Het vertrek van sterkhouders is dan ook noodzakelijk.

Eén van de vertrekkers zal ongetwijfeld Michel-Ange Balikwisha zijn. De speler van The Great Old maakte al meerdere keren duidelijk dat hij klaar is voor een nieuw avontuur.

Volgens Kevin Delroche, die clubwatcher is bij RC Lens in Ligue 1, is de Franse club in de running om de linkerflankspeler met Congolese roots binnen te halen.

Maar ook LOSC Lille en Celtic Glasgow zouden hun interesse voor Balikwisha niet onder stoelen of banken steken. Het ideale moment voor een vertrek is deze zomer.

Balikwisha ligt immers nog tot 30 juni van volgend jaar onder contract op de Bosuil. De 23-jarige speler wordt door Transfermarkt geschat op een marktwaarde van 5,5 miljoen euro.