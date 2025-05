Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KRC Genk

Club Brugge gaat dit weekend vol aan de bak tegen KRC Genk. Tegen een moeilijke tegenstander is het alles op alles zetten geblazen. Nog drie keer winnen ... en hopen dat Union SG dat niet doet om de titel binnen te halen.

"We zijn nog altijd in de race voor de titel, dus de focus lag snel terug op de wedstrijd van volgend weekend. De festiviteiten waren snel verteerd bij iedereen", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie in aanloop naar de clash tegen Genk.

Genoten van de avond van de bekerfinale

"Op de avond van de Beker zelf hebben we er wel van genoten. Er zijn weinig momenten dat je kan genieten in een seizoen, dus dat hebben we wel gedaan. Op training was er terug de focus."

"We willen de laatste drie wedstrijden winnend afsluiten. Dan kunnen we de druk opvoeren, ook al hebben we het niet in eigen handen. Van decompressie is er geen sprake, absoluut niet. Er zijn nog negen punten te winnen."

Volop in blijven geloven

"We blijven er volop in geloven. Er zijn nog veel scenario's mogelijk. We moeten onze eigen wedstrijden winnen en ons eigen werk doen."

Hayen had ook nog goed nieuws over Simon Mignolet: "Hij trainde vrijdag mee, dus dat ziet er goed uit naar zondag toe", aldus nog de trainer van Club Brugge.