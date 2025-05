Het is niet Anderlecht dat de titelstrijd zal beslissen, maar wel deze club

Het RSC Anderlecht had nog maar één doel na het verliezen van de bekerfinale: de titelstrijd beslissen. De Brusselaars gingen namelijk de drie kanshebbers tegenkomen. Maar na dit weekend lijkt het erop dat de ploeg die de titelstrijd kan beslissen eerder in het rood zal spelen.

Anderlecht heeft het bijna gedaan: de Brusselaars kwamen dichtbij om Union te verrassen en hen te beroven van potentieel cruciale punten in de titelstrijd. Als de strafschop van Kasper Dolberg erin was gegaan, als Mario Stroeykens niet een fractie te vroeg was vertrokken, of zelfs als Christian Burgess rood had gekregen, zou er een nieuwe leider zijn geweest in deze Champions Play-offs.

Maar de vastberadenheid en vechtlust van USG hebben het zaterdag gehaald, en eerlijk gezegd gaf Anderlecht nooit echt de indruk dat ze vochten als een team dat nog een rol wil spelen in deze Play-offs. Zelfs Hasi heeft het toegegeven: "We hebben het talent, maar niet de wil zoals Union." Hoe kun je die hebben als er niets meer te spelen valt? Door trots? Anderlecht heeft dat niet echt meer.

Antwerp wordt de scheidsrechter van de Play-offs

Antwerp had daarentegen wel iets om voor te spelen op zondag: The Great Old wilde zijn 4e plek veiligstellen, en dat deden ze door Gent belachelijk te maken in hun eigen huis. De Antwerpenaren hebben ook talent: je hoeft alleen maar naar Tjaronn Chery te kijken om overtuigd te raken. Anderlecht heeft geen enkele speler die in zijn eentje een team kan verslaan; als Chery en Kerk zin hebben, kunnen ze Union problemen bezorgen.

En die zin lijkt er te zijn. Terwijl het verhaal bij Anderlecht is "de vierde plaats is veiliggesteld", zei Chery na de overwinning in Gent: "De vierde plaats is nog mogelijk". Andries Ulderink zei hetzelfde. In tegenstelling tot Anderlecht heeft Antwerp dit seizoen nog een doel, en bij een overwinning thuis tegen Union, zou het bibberen zijn op Neerpede... en Jan Breydel.

Kunnen we ons voorstellen dat dit Anderlecht Club Brugge verslaat op zondag? De Bruggelingen zijn op een missie en hebben KRC Genk weggespeeld. Zelfs een punt zou een prestatie zijn. De scheidsrechter van de Playoffs kan dan Antwerp zijn, dat alles zal geven tegen Union. Maar als Stamnummer 1 op zaterdag wint, zal het met de vierde plaats in zicht naar Club trekken. De ambities van Antwerp zullen bepalen hoe de titelrace eindigt dit seizoen...