Union SG kwam heel goed weg: Marc Degryse wil nog wat kwijt over zware tackle van Christian Burgess

Union SG staat heel dicht bij de titel. Nog twee overwinningen en het kampioenschap is binnen, al mag er dan uiteraard niets meer fout lopen.

Union SG won afgelopen weekend met 0-1 van Anderlecht. Het kleinste verschil, maar dat is genoeg voor de drie punten. Als er nu nog van Antwerp en KAA Gent wordt gewonnen dan is de landstitel binnen.

Marc Degryse wou nog iets kwijt over de titelkandidaat. Hij ziet dat de Unionisten hun sympathie zijn aan het verliezen bij de voetballiefhebbers. Hij verwijst eerst en vooral naar de zware tackle van Christian Burgess op Angulo, waarvoor de verdediger slechts geel kreeg.

Hij had hier zeker rood voor kunnen krijgen. "Moeten krijgen, in mijn ogen", is Marc Degryse duidelijk bij Het Laatste Nieuws. "Een tackle op die hoogte, dat was er gewoon over. Dit soort acties zijn geen goeie zaak voor de populariteit van Burgess en Union."

"En het feit dat ze hiermee wegkomen al helemaal niet", gaat Degryse verder. "De voorbije jaren gunde iedereen Union het, maar bij de neutrale toeschouwer verliezen ze zo sympathie."

"Door zijn gele kaart is Burgess alsnog geschorst voor de wedstrijd van zaterdag tegen Antwerp. En dat kan, gezien de omstandigheden, volgens mij een goeie zaak zijn voor Union. Elke fout die Burgess maakt, zou met een vergrootglas gevolgd worden. Zeker op de Bosuil zou dat weleens voor problemen kunnen zorgen", besluit Degryse duidelijk.