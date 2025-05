Vandaag wordt gegeerde trofee uitgereikt en Noah Sadiki is bij de genomineerden: "Daarom ben ik geen favoriet"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maandagavond zal de Ebbenhouten Schoen worden uitgereikt, een trofee die traditioneel zeer geliefd is bij aanvallende spelers. Noah Sadiki is een van de genomineerden, maar weet dat hij niet de favoriet is.

Union Saint-Gilloise zal vanavond goed vertegenwoordigd zijn op het gala van de Ebbenhouten Schoen, in het Tangla Hotel in Brussel. Promise David en Noah Sadiki zijn inderdaad genomineerd voor de trofee die de beste speler van Afrikaanse afkomst in onze competitie beloont, een eer die gezien hun geweldige seizoen vrij logisch is.

"Het is een grote eer om genomineerd te worden. Daarna kan ik niet echt een favoriet aanwijzen. Ik denk dat Tolu Arokodare een geweldig seizoen heeft gehad, hij heeft veel doelpunten gescoord. Zakaria El Ouahdi was ook erg sterk", erkent Sadiki.

Van de ene topscorer naar de andere?

Traditioneel gezien lijkt de Ebbenhouten Schoen toebedeeld te zijn aan een aanvaller. Degene die vanavond bekroond wordt, zal Kevin Denkey opvolgen en we moeten teruggaan naar 2017 en Youri Tielemans om een minder aanvallend profiel op de erelijst te vinden (Mike Trésor, de winnaar in 2023, was de beste assistgever van de competitie).

"Wat ontbreekt er aan mij om gekroond te worden? Statistieken (gelach). Duidelijk, als dat is waar ze naar kijken bij het stemmen, dan is het niets voor mij", erkende Noah Sadiki met humor over dit onderwerp. "Maar ik compenseer met hard werken en ik denk dat mijn kwaliteiten erkend worden".

Als El Ouahdi Tolu voorbij zou streven en bekroond wordt, zou hij de eerste verdediger zijn die de Ebbenhouten Schoen wint sinds... Vincent Kompany, tweevoudig winnaar. Maar tenzij er een verrassing is, is de kans inderdaad groot dat het Arokodare is, die dit seizoen 22 doelpunten maakte, die Denkey opvolgt, de topscorer van de competitie vorig seizoen.

Noah Sadiki zal er in ieder geval zijn, net als de meeste genomineerden. "Geen sprake van dat ik dit ga missen," zegt de Belgo-Congolees met een glimlach.