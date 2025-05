Geheimzinnige reünie in het voetbalstadion: Van Holsbeeck en Bayat dicht bij elkaar bij titelmatch Union - Gent

De mogelijke titelmatchen op de slotspeeldag brengen enkele opvallende figuren op de been. Herman Van Holsbeeck en Mogi Bayat wonen Union - Gent bij.

Het Dudenpark zit afgeladen vol voor de wedstrijd die Union de kans geeft om voor het eerst in negentig jaar kampioen van België te worden. Daar kan zelfs een voormalige sterke man van de broer uit Brussel op af komen. Herman Van Holsbeeck, liefst vijftien jaar lang manager van Anderlecht geweest, tekent present in het Joseph Mariënstadion.

Tot 2018 was Van Holsbeeck actief bij Anderlecht. Als opvolger van Michel Verschueren was hij onder meer verantwoordelijk voor het transferbeleid bij paars-wit. Na de overname van de club door huidig eigenaar Marc Coucke einde het verhaal van Van Holsbeeck in Anderlecht. Rond de verkoop van RSCA werd in maart nog een proces opgestart.

Van Holsbeeck heeft geen actieve rol meer

De toekomst zal moeten uitwijzen of onder meer Van Holsbeeck zich hierbij bezondigd heeft aan fraude. Sinds 2018 is hij niet meer actief geweest in het Belgische voetbal, al dook hij bij thuismatchen van Union nog wel op als toeschouwer. Dat is hij dus vandaag ook. Na controle door de stewards kon hij zoals de andere toeschouwers het stadion betreden.

In de buurt van Van Holsbeeck heeft ook een andere oude bekende plaatsgenomen. Mogi Bayat zit niet zo ver van hem weg. De 50-jarige Iraniër is uiteraard ook een gekende naam uit het Belgische voetbal. Hij was zeven jaar actief als algemeen directeur van Sporting Charleroi. Nadat hij aan de deur werd gezet, begon hij te werken als spelersmakelaar.

Ook Mogi Bayat aanwezig bij 'titelmatch' Union

Aan het einde van 2018 kwam Bayat ook in opspraak in de zaak Operatie Propere Handen. Zeven jaar later is dus ook hij benieuwd naar de uitkomst in de Jupiler Pro League en het resultaat in Union - KAA Gent.