Harry Kane voorkomt absolute blamage tegen Andorra: wat met Nederland en Oostenrijk in WK-kwalificaties?

In de kwalificaties voor het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada stonden ook op zaterdagavond opnieuw een paar interessante duels op het programma. Daarin ging het opnieuw hard tegen hard.

Groep G

In groep G deed Litouwen in de vooravond al een slechte zaak door niet te winnen van Malta. De wedstrijd eindigde zoals hij begon, met een 0-0 gelijkspel.

Nederland van zijn kant speelde zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Finland, dat al 4 op 6 had gepakt in de eerste twee speeldagen. Depay en Dumfries zorgden al snel voor een 0-2 voorsprong.

Stand:

1. Polen 6 op 6

2. Finland 4 op 9

3. Nederland 3 op 3

4. Litouwen 2 op 9

5. Malta 1 op 9

Groep H

Bosnië-Herzegovina zette met een derde overwinning op rij een nieuw stapje richting het WK 2026. Tegen San Marino hadden ze het echter helemaal niet onder de markt - er werd maar met 1-0 gewonnen.

Voor Oostenrijk was het de eerste wedstrijd in de campagne. Zij wonnen meteen met 2-1 van Roemenië en doen zo ook al een zaakje.

Stand:

1. Bosnië-Herzegovina 9 op 9

2. Roemenië 3 op 9

3. Oostenrijk 3 op 3

4. Cyprus 3 op 6

5. San Marino 0 op 9

Groep K

Ook Engeland zette opnieuw een stapje richting WK 2026. Toch kwamen ze vooral heel goed weg, want de 0-1 in Andorra viel pas na de rust via Harry Kane.

Albanië en Servië van hun kant deelden de punten: 0-0. Engeland doet zo een extra goede zaak, terwijl Servië in het schuitje van België zit op dit moment.

Stand:

1. Engeland 9 op 9

2. Albanië 4 op 9

3. Letland 3 op 6

4. Servië 1 op 3

5. Andorra 0 op 9