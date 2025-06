'Genk haalt uit en haalt speler weg bij Club Brugge'

De Belgische topclubs zitten af en toe in elkaars vaarwater als het gaat over transfers. En dus is het alle hens aan dek af en toe. En als ze elkaar willen aftroeven? Dan plukken ze al eens een talent bij elkaar weg.

De afgelopen jaren was het al vaker een toeloop van Genk naar Club Brugge en omgekeerd. Deze keer hebben ze bij Genk opnieuw een speler van Club Brugge weten te strikken. De vijftienjarige Ibrahim Ceesay maakt de overstap van de Club Academy in Heist naar de Jos Vaessen Academy in Genk. Bij Genk hopen ze dat Ceesay op termijn kan doorbreken bij hen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ebrima ceesay (@ccs_ibrahim) "Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen door lid te worden van deze geweldige club. Laten we koken. Verschillende kleuren, dezelfde doelen", aldus Ceesay zelf in een bericht op de sociale media. Groot talent Een stevige deal voor Genk, dat veel ziet in de vijftienjarige Ceesay. Op termijn kan hij een optie zijn voor de A-kern van Genk, maar daarvoor zal hij eerst nog een paar keer moeten doorgroeien. De voorbije jaren was Ceesay zeer belangrijk voor de jeugdreeksen van Club Brugge. Het is nu de vraag of hij ook bij KRC Genk die lijn kan doorzetten en zo kan doorprikken richting de A-kern ooit ...