'Toptransfer komt dichterbij voor Club Brugge: miljoenen op komst'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joel Ordonez, de talentvolle Ecuadoriaanse verdediger van Club Brugge, staat volop in de schijnwerpers. Er wordt al gedacht dat hij het transferrecord van Igor Thiago kan breken. De topclubs blijven alvast aandringen.

Paris Saint-Germain is een paar maanden geleden al op de proppen gekomen voor Joel Ordonez. En dus is de vraag niet of, maar wanneer de Ecuadoriaan zal vertrekken bij blauw-zwart.

Er zijn nog meer topclubs die wel wat zien in hem, maar het is PSG wel degelijk nog steeds menens voor de centrale verdediger. En dus zou dat wel eens voor een recordbedrag kunnen gaan worden.

Grote kanshebber?

PSG heeft namelijk serieuze interesse in de 21-jarige centrale verdediger en wil tot het uiterste gaan voor hem. Er werd al gesproken van een deal van veertig miljoen euro of meer - dat zou een record zijn voor Club Brugge.

Luis Campos n'a pas rencontré l’agent de Kim Min-jae 🇰🇷 et nest pas intéressé par le joueur !



Le PSG s’intéresse à d'autres défenseurs comme T. Araujo, Zabarnyi, Mario Gila, Cristhian Mosquera, Joel Ordonez, Yusuf Akçiçek ou Ibrahima Konaté, plus compliqué pour ce dernier ! ❤️💙… pic.twitter.com/uvYup6RoqX — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 7, 2025

Op die manier willen de Parijzenaars onder meer Arsenal en andere clubs uit de Premier League te snel af zijn. Ordonez zelf heeft nog geen duidelijkheid gegeven over een eventuele lievelingsclub of -competitie.

Hij ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Club Brugge, dus een deal is niet meteen een absolute must. Er zouden nog andere spelers op de verlanglijst staan, maar Ordonez wordt door alle bronnen wel bij de kanshebbers genoemd.