'Vincent Mannaert zorgt voor een complete wending in verhaal bij nationale ploeg en neemt belangrijke beslissing'

Vincent Mannaert is er eindelijk uit. Hij heeft een belangrijke beslissing genomen bij de nationale ploeg en zet de samenwerking met U21-coach Gill Swerts verder.

Gill Swerts, de beloftencoach van de Rode Duivels, heeft enkele maanden in onzekerheid moeten leven. Enkele maanden geleden was het perfect mogelijk dat Swerts voor het laatste de nationale U21 had gecoacht, in de vriendschappelijke partijen tegen Zweden en Andorra. Zijn contract liep echter af, het was dus maar de vraag wat hem hem zou gebeuren.

Swerts wilde zelf wel aanblijven als coach van de U21, maar de bal lag in het kamp van Vincent Mannaert. Die is sinds december 2024 aan de slag als sports director van de Belgische voetbalbond. Eén van zijn eerste opdrachten was het aanstellen van een nieuwe bondscoach en dat is Rudi Garcia geworden. De Fransman werd in januari 2025 voorgesteld.

Vincent Mannaert wil continuïteit

In de maanden daarna lag de focus van Mannaert ook nog bij het faciliteren van de nieuwe bondscoach, zodat die op een goede manier van start kon gaan. Inmiddels heeft Mannaert zich ook gebogen over de situatie bij de beloftenploeg. Volgens Het Nieuwsblad wil hij continuïteit in de jeugdelftallen van de nationale ploeg, ook bij de U21.

Dat is dus goed nieuws voor coach Gill Swerts, die in principe kan aanblijven. Beide partijen hebben elkaar laten weten dat ze de samenwerking willen verderzetten. Er moeten wel nog handtekeningen geplaatst worden onder een nieuwe overeenkomst. Het is nu enkel nog een kwestie om het over de details ook eens te geraken.

Swerts zal beter willen doen dan in EK-voorronde

Onze nationale U21 is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het EK van 2025. In de barrage werd verloren van Tsjechië. Swerts zal er dus zeker een doel van maken om het beter te doen in de campagnes voor de volgende toernooien.