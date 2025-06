Cristiano Ronaldo haalt stevig uit en neemt Roberto Martinez in bescherming

Roberto Martinez heeft eindelijk zijn eerste prijs als bondscoach beet. De Catalaan leidde Portugal naar winst in de Nations League, na een knappe overwinning tegen Europees kampioen Spanje in de finale. Een belangrijke triomf, niet alleen voor het team, maar ook voor Martinez persoonlijk.

De afgelopen maanden kreeg de voormalige bondscoach van België flink wat kritiek te verduren. Ondanks een kwartfinale op het EK 2024 waren velen ontevreden over het spel van Portugal. Vooral het aanhouden van de 39-jarige Cristiano Ronaldo werd fel in vraag gesteld door analisten en media in eigen land.

Na het veroveren van de Nations League haalde Ronaldo dan ook uit naar die critici. “Deze generatie verdiende het, en vooral de coach", zei hij tegenover AS. “Wat ze met hem hebben gedaan, was belachelijk. Ze hebben hem afgebroken. Hoewel hij geen Portugees is, is hij de ideale bondscoach. Hij brengt passie mee.”

Martinez zelf koos voor een gematigdere toon, maar gaf aan dat de kritiek hem niet koud liet. “Er zijn eerlijke meningen, maar sommige waren kwaadwillig", zei hij na afloop. “Maar het is achtergrondlawaai. Wat telt, is dat we een ploeg hebben die het Portugese volk trots maakt.”

Voor Martinez is deze trofee een grote stap. Bij België kon hij ondanks een sterke generatie geen prijs pakken, al leidde hij de Rode Duivels wel naar een historische derde plaats op het WK 2018. Sinds de FA Cup met Wigan in 2013 had hij geen enkel zilverwerk meer gewonnen.

Met het WK 2026 in aantocht, kan deze overwinning voor Portugal een kantelmoment zijn. Het elftal lijkt onder Martinez stilaan een evenwicht te vinden tussen ervaring en vernieuwing. En na maanden van twijfel is er nu plots opnieuw geloof — in het team én in de coach.