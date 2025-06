Belangrijke pion van Standard trekt naar ... Anderlecht: fans niet tevreden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl hij Standard Luik net heeft verlaten, zal Jérémy Taravel nu naar de grote rivaal gaan... Sporting Anderlecht. Hij trekt dus niet in het spoor van Ivan Leko naar Gent, maar kiest voor een avontuur bij Besnik Hasi. Dat doet stof opwaaien.

Lucas Biglia en Edward Still zullen de technische staf van Anderlecht moeten vervoegen, zoals we vanochtend al aan jullie uitlegden. Maar daar blijft het dus niet bij.

Taravel van Standard naar Anderlecht

Besnik Hasi zou Jérémy Taravel als assistent moeten hebben. De Fransman, die onlangs vertrok bij Standard Luik, heeft niet getwijfeld om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit zou echter niet in goede aarde vallen bij vele Luikse supporters!

Aan de Maas was hij het niet eens met de toekomstplannen van de club. In de Brusselse hoofdstad zou hij een team hebben gevonden dat aan zijn verwachtingen voldoet.

Fans niet tevreden

De voormalige speler, die onder andere voor KAA Gent, Moeskroen en Dinamo Zagreb heeft gespeeld, was eerder al benaderd door de meest succesvolle club in België om een rol als oud-speler te vervullen aan de zijde van de jonge Anderlecht-spelers. Dit was echter nooit concreet geworden.

Anderlecht heeft de komst van alle nieuwkomers ondertussen weten te bevestigen. En dus is het nog maar de vraag hoe de fans gaan reageren. De eerste reacties zijn alvast binnengestroomd en niet onverdeeld positief ...

Taravel est une énorme merde franchement passé du " ouais je ne partirais jamais la bas" à *rejoind le staff d'Anderlecht — mosaax (@Lostid112) June 10, 2025

Taravel aha le standard va pleurer https://t.co/6VGm5V3j99 — ALEXQLF_SUR_URANUS (@ZOOlolnda4) June 10, 2025