Anderlecht haalt uit: Biglia keert terug, net als legendarische doelman - ook Standard-pion en afscheid van enkelen

RSC Anderlecht gaat het seizoen 2025-2026 in met een vernieuwde staf. Een aantal nieuwe en bekende gezichten vervoegen het team rond hoofdcoach Besnik Hasi aan de start van de voorbereiding. Paars-wit is op haar webstek met een ferm overzicht gekomen.

Besnik Hasi wordt voortaan bijgestaan door drie assistenten: Edward Still, Jérémy Taravel en Lucas Biglia. Dat laat RSC Anderlecht weten in een lijvig overzicht via de eigen webstek.

Bij de doelmannen gaat er ook een en ander veranderen. Zo komt ook Silvio Proto terug naar de hoofdstad van België, terwijl Justin Verlinden wordt overgenomen van Patro Eisden Maasmechelen.

De club neemt afscheid van Jonathan Alves, Yannick Euvrard en Justin Merz - de eerste trekt alvast naar Club Brugge zoals we eerder al aangaven.

“Ik ben blij dat we een versterkte sportieve staf aankondigen, die samen de voorbereiding van het nieuwe seizoen in een vernieuwde dynamiek aanvatten. De coach wordt omringd door een complementaire staf van ervaren en evenzeer beloftevolle profielen die weten waar RSC Anderlecht voor staat", is sportief directeur Olivier Renard blij.

Edward Still is voormalig hoofdcoach van Sporting Charleroi, KV Kortrijk en Eupen. Hij was eerder als assistent ook aan de slag bij Club Brugge en Antwerp. Vorig seizoen stond hij zijn broer Will Still bij als assistent van RC Lens.

Jérémy Taravel kwam als speler onder andere uit voor Lille, Dinamo Zagreb en Cercle Brugge. Vorig seizoen was hij assistent van Ivan Leko bij Standard.

Lucas Biglia behoeft geen introductie. De Argentijn speelde 221 wedstrijden voor paars-wit voor hij zijn spelerscarrière verderzette in Italië bij Lazio Roma en AC Milan. Hij beëindigde zijn spelerscarrière in Turkije bij Istanbul Başakşehir. Biglia is momenteel als coach aan de slag in de jeugdopleiding van AC Milan en werkt er aan zijn UEFA A-diploma. Hij vervoegt de staf op 26 juli. Biglia’s focus zal liggen op de verdere ontwikkeling van de jongste talenten in de A-kern.

Goalkeeper-werking

Verder versterkt RSC Anderlecht ook de omkadering van zijn doelmannen.

Silvio Proto wordt cluboverkoepelend Goalkeeper Coördinator. Proto krijgt de verantwoordelijkheid over de opleiding van de doelmannen op Neerpede, van first team en academy, over teams en talenten heen. De voormalige doelman stond meer dan tien seizoenen onder de lat bij paars-wit en veroverde er zes landstitels. Na zijn passage bij RSC Anderlecht verdedigde hij de kleuren van onder andere Olympiakos en Lazio Roma. Proto was vandaag aan de slag als verantwoordelijke voor de doelmannen van RAAL La Louvière en hij leidt zijn eigen goalkeeper academy.

Justin Verlinden komt over van Patro Eisden Maasmechelen en vervoegt de staf van de eerste ploeg als Goalkeeper Coach.

RSC Anderlecht neemt afscheid van Jonathan Alves, Yannick Euvrard en Justin Merz. De club wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet, en wenst hen het beste toe voor hun verdere carrière. Roel Clement blijft bij de club en integreert dit seizoen opnieuw de jeugdopleiding van RSC Anderlecht.