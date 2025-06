Done deal: Club Brugge haalt belangrijke pionnen weg bij Kortrijk en Anderlecht

Club Brugge is na het vertrek van Michiel Jonckheere naar KV Kortrijk op zoek naar een nieuwe T2 voor Nicky Hayen. De assistenten komen uiteindelijk uit Anderlecht en Kortrijk.

Club Brugge moest op zoek naar een nieuwe T2 voor Nicky Hayen. Door het vertrek van Michiel Jonckheere bij de club moeten ze deze zomer schakelen en een nieuwe assistent gaan zoeken.

Akpala én Alves naar Club Brugge

Michiel Jonckheere vertrekt zoals geweten naar KV Kortrijk. En dus wilde Club Brugge terugslaan door Joseph Akpala bij Kortrijk te gaan halen en te laten terugkeren naar Jan Breydel.

Ook Jonathan Alves en Mitch Delcour versterken de staf van Nicky Hayen. "Alves (42) komt over van RSC Anderlecht waar hij sinds december 2024 assistent-coach was. De in Frankrijk geboren Portugees was eerder assistent-coach bij onder meer RC Lens, Toulouse, FC Lausanne, RWDM en Zulte Waregem én hoofdcoach van de Belgische U19."

"Alves krijgt bij Club de rol van Team Development Coach, verantwoordelijke voor de langetermijnvisie binnen de staf. Akpala (38) komt over van KV Kortrijk waar hij de voorbije 3 seizoenen aan de slag was als assistent-coach."

Delcour van zijn kant wordt Pathway coach, nadat hij eerder coach was bij Club NXT. Op die manier krijgt Hayen rondom zich een aantal heel belangrijke nieuwe figuren. Klaar om opnieuw de titel te pakken in de Jupiler Pro League?