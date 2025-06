Grote schoonmaak bij KAA Gent: 'flankspeler vertrekt naar Griekenland, dit is wat de Buffalo's ervoor krijgen'

KAA Gent kende een tegenvallend seizoen en eindigde laatste in de Champions' Play-offs. Coach Milicevic werd ontslagen en Ivan Leko nam over. Ondertussen lijkt Noah Fadiga op weg naar het Griekse Aris Saloniki.

KAA Gent beleefde geen seizoen om lang te onthouden. De club behaalde voor het eerst sinds 2019 een plats in de Champions' Play-offs, maar achteraf heerste vooral een negatief gevoel.

De club eindigde laatste in zijn play-offs en stond onder veel druk. Danijel Milicevic, die overnam van Wouter Vrancken in januari, werd ontslagen. Ivan Leko is ondertussen de nieuwe coach van de Buffalo's geworden.

Ook de spelerskern ondergaat serieuze veranderingen. Voor het seizoen afliep raakte al bekend dat de club een aantal spelers had laten weten dat ze een nieuwe werkgever mochten zoeken.

Noah Fadiga was er een van. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de rechtervleugelspeler zijn nieuwe club nu gevonden.

Het Griekse Aris Saloniki is er namelijk van overtuigd dat het Fadiga kan overnemen. Er ligt een contract van drie jaar klaar voor hem. KAA Gent zal dan nog 1,5 miljoen euro vangen.