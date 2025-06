Tuur Dierckx keek naar exotisch avontuur, maar privésituatie deed hem kiezen voor Sporting Hasselt

Voor Tuur Dierckx brengt 2025 een dubbele wending: een nieuw hoofdstuk in zijn voetbalcarrière én in zijn privéleven. Na het faillissement van Deinze moest de 30-jarige aanvaller op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die leek eerst in het buitenland te liggen, tot het leven hem en zijn vriendin Maud verraste met groot nieuws: ze verwachten in september hun eerste kindje.

Dat vooruitzicht deed Dierckx anders naar zijn toekomst kijken. Avonturen in Zuid-Korea of Indonesië verdwenen van de radar, de roep naar een stabiele thuisomgeving werd sterker. “We willen dicht bij onze familie en vrienden blijven", klinkt het in GvA. En dus viel de keuze uiteindelijk op Sporting Hasselt, een club uit eerste nationale die volop aan het groeien is.

In januari had Hasselt al even gepolst, maar pas in het voorjaar raakten gesprekken in een stroomversnelling. Dierckx blikt terug op een symbolisch moment: “Op 8 mei, de avond voor mijn verjaardag, bereikten we een akkoord. We hebben er zelfs op geklonken met champagne.” De connectie met mede-eigenaar Sam Kerkhofs hielp, maar was zeker niet doorslaggevend. “Het project sprak me aan.”

Hoewel hij bij enkele profclubs misschien meer had kunnen verdienen, koos Dierckx bewust voor zekerheid. “Ik ben realistisch. Clubs zien je op mijn leeftijd vaak als derde of vierde keuze. Dan liever een helder verhaal met perspectief, dan eindeloos wachten op iets dat misschien niet komt. Wat er bij Deinze gebeurde, zit toch nog ergens in mijn achterhoofd.”

Voor sommigen lijkt het een stap terug: van eersteklassevoetbal naar het amateurcircuit. Maar Dierckx ziet dat anders. “Ik zie Sporting Hasselt als een club met potentieel. Er zijn plannen voor een nieuw basecamp, een stadionrenovatie, en het bereik op sociale media is enorm. Dit is geen afscheid van ambitie, wel een ander soort uitdaging.”