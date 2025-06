Carl Huybrechts is duidelijk over Heizeldrama: "Anders een burgeroorlog"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Heizeldrama is ondertussen al meer dan veertig jaar geleden. De finale van de Europacup 1 tussen Liverpool en Juventus zorgde voor de grootste ramp in de Belgische voetbalgeschiedenis.

Frank Raes maakte een paar jaar geleden al eens een documentaire over het Heizeldrama van 1985. "Heizel 1985" heeft drie jaar later een opvolger gekregen via Streamz.

Heizeldrama heeft diepe sporen nagelaten

Het Heizeldrama is de naam van het programma en gaat over wat er veertig jaar (en twee weken) geleden gebeurde in het Heizelstadion. 39 mensen kwamen toen om het leven. 400 tot 600 mensen raakten gewond.

Er was in de nasleep van het drama heel wat te doen over de organisatie. Dat de wedstrijd die noodlottige 29 mei 1985 nog altijd doorging was voor velen niet te geloven.

Wijze beslissing

Volgens Carl Huybrechts was het misschien niet eens een slechte zaak gezien de omstandigheden. "Ik denk dat de beslissing om de wedstrijd te spelen een wijze beslissing was", laat hij optekenen in de serie.

"Als dat niet was gebeurd, dan was het geweld niet te containen geweest. Daar ben ik zeker van. Dan was het een burgeroorlog geworden met de Heizel als slagveld", gaf de presentator nog mee.