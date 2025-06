Gewezen profvoetballer en ex-Miss lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank: "Misbruik van vertrouwen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Oud-profvoetballer Bjorn De Wilde stond donderdag op de rechtbank oog in oog met zijn ex Eveline Hoste. Die laatste riskeert 6 maanden celstraf voor misbruik van vertrouwen. De zaak is nog niet uitgesproken.

18 jaar lang waren Bjorn De Wilde en Miss Belgian Beauty Eveline Hoste een showbizzkoppel bij uitstek. In 2020 liep hun relatie echter stuk. Daarna liep het ook verkeerd op professioneel vlak tussen beiden. Gewezen profvoetballer De Wilde diende klacht in, omdat Hoste achter zijn rug, samen met haar moeder, een ander bedrijf zou hebben opgericht. Een paar maanden geleden vond er al een inleidende zitting plaats. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan en de raadkamer heeft begin dit jaar de zaak doorverwezen naar de rechtbank. Nu komt de zaak eindelijk voor. Misbruik van vertrouwen “De feiten zijn heel duidelijk en behelzen misbruik van vertrouwen”, aldus advocaat Mallego eerder al in Het Nieuwsblad. “Ze heeft gelden van hun gezamenlijke firma in eigen zak gestoken, met het opzet te bedriegen.” "Alles werd verborgen gehouden voor hem", klonk het op de zitting. Ex-Miss Eveline Hoste riskeert 6 maanden celstraf voor misbruik van vertrouwen van ex-man Bjorn De Wilde. De Wilde speelde in het verleden voetbal bij onder meer