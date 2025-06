KDB-mania kan nu helemaal beginnen: 'King Kev' De Bruyne heeft knoop officieel doorgehakt

Kevin De Bruyne wachtte het einde van de internationale break af om de laatste details te regelen, maar zijn toekomst bij Napoli was al enkele weken bekend.

De Rode Duivel had kunnen kiezen voor een financieel lucratievere bestemming: Saoedi-Arabië, de MLS of zelfs Turkije hadden interesse getoond.

De speler die alles heeft gewonnen in een decennium bij Manchester City wilde echter blijven spelen op het hoogste niveau, op zijn minst tot het WK 2026. En toen kwam het aanbod van Napoli.

Na maandagavond een beslissende goal te hebben gescoord om België te laten winnen van Wales, vertrok Kevin De Bruyne naar Rome voor zijn medische keuringen op donderdag. Hij werd verwelkomd als een ware ster door vele Napoli-fans die waren gekomen.

Na alle documenten op donderdagmiddag te hebben ondertekend, is het officieel: Kevin De Bruyne voegt zich bij Cyril Ngonge en Romelu Lukaku bij Napoli, waar hij een contract van twee jaar heeft ondertekend, met een optie voor een derde jaar. Hij sluit zich aan bij de regerende kampioenen van Italië en zal blijven spelen op het hoogste niveau van het Europese voetbal.

