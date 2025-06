Dat zullen ze bij Beerschot graag horen: Opvallende afwezige tijdens oefenwedstrijd Zulte Waregem

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer Mo Messoudi officieel zal worden aangekondigd als de nieuwe coach van Beerschot. De assistent-trainer van Zulte Waregem ontbrak woensdagavond tijdens een oefenwedstrijd van de promovendus.

Moet Mo Messodui de man worden die Beerschot meteen terugbrengt naar de Jupiler Pro League? Het heeft er steeds meer schijn van. De assistent-coach van Zulte Waregem staat bovenaan het lijstje van Beerschot, maar officieel is zijn overgang nog niet.

Met Zulte Waregem realiseerde Messoudi de promotie richting eerste klasse. Daarvoor was hij ook al aan de slag als assistent bij Westerlo. Bij Beerschot zou hij voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag kunnen gaan.

Het lijkt er steeds meer op dat hij het zal gaan worden. Op woensdagavond speelde Zulte Waregem een oefenwedstrijd tegen tweedeprovincialer Beveren-Leie. Daar was volgens Het Laatste Nieuws één opvallende afwezige: Mo Messoudi.

Messoudi is op veel vlakken een goede keuze. Hij kent de competitie, speelde er afgelopen seizoen zelfs kampioen. Daarnaast kent hij ook het huis. Hij is een jeugdproduct van Germinal Beerschot en speelde later ook voor KFCO Beerschot-Wilrijk.

Beerschot hoopt na een zeer moeilijk jaar, waarin het al snel duidelijk was dat ze na één seizoen alweer gingen degraderen richting de Challenger Pro League, opnieuw voor de prijzen mee te doen. Na één seizoen weer promoveren, zou zeer mooi zijn voor de Antwerpse club. En het lijkt dus met Mo Messoudi als coach te moeten gebeuren.