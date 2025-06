Karel Geraerts staat voor zeer belangrijke beslissing: twee concrete aanbiedingen liggen op tafel

Karel Geraerts zal hoogstwaarschijnlijk niet de nieuwe trainer van Standard worden. De voormalige coach van Union SG en Schalke 04 zou een contract kunnen tekenen in de Ligue 2 of in Rusland.

Toen Marc Wilmots werd aangesteld als sportief directeur van Standard, kwam al snel de naam van Karel Geraerts naar voren om Ivan Leko op te volgen. Niet onlogisch. De voormalige coach van Union en Schalke 04 kent Wilmots natuurlijk zeer goed, en Wilmots heeft geprobeerd hem naar Standard te halen. Geraerts was echter nooit overtuigd door de financiële voorwaarden van de club. Matricule 16 is daarom naar andere opties beginnen kijken, terwijl Karel Geraerts nog steeds op zoek was naar een bank om zich volgend seizoen te vestigen. Hij zou twee interessante, maar zeer verschillende voorstellen hebben ontvangen. Stade de Reims of Rusland voor Karel Geraerts? Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Karel Geraerts de topkandidaat om de nieuwe coach van Stade de Reims te worden. De club degradeerde onlangs naar de Ligue 2 na het verlies in de play-offs tegen Metz. Het Franse team is echter niet de enige optie, aangezien Geraerts ook een zeer interessant financieel aanbod uit Rusland zou hebben ontvangen. De bal ligt nu in zijn kamp.