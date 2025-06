Vertrekt ook Romeo Vermant bij Club Brugge? "Klaar voor een nieuw avontuur"

Romeo Vermant brak dit seizoen helemaal door bij Club Brugge. Met onder meer twee doelpunten in de bekerfinale tegen Anderlecht schoot hij zich niet alleen in de geschiedenisboeken van Club, maar ook in de harten van de fans. De spits komt nu met een bijzonder filmpje op zijn Instagram.

Romeo Vermant kende afgelopen seizoen zijn doorbraak bij Club Brugge. Hij kreeg eerder al wel kansen bij de hoofdmacht van de Bruggelingen, maar nooit eerder was hij zo productief als dit seizoen. Met onder meer twee goals in de gewonnen bekerfinale tegen Anderlecht en twaalf doelpunten in totaal, kreeg hij aan het einde van het seizoen zelfs de voorkeur op de Zweedse miljoenenaankoop Gustaf Nilsson. Met het nakende vertrek van Ferran Jutglà zou Vermant volgend seizoen wel eens spits nummer één kunnen worden bij Blauw-Zwart. Maar dan moet hij natuurlijk wel in Brugge blijven voetballen. Een contractverlenging leek in orde te komen, maar vrijdagavond heeft Vermant een filmpje op zijn Instagram-pagina gezet dat toch de nodige wenkbrauwen doet fronsen. "Klaar voor een nieuw avontuur" klinkt het, terwijl de jonge spits op de luchthaven van Zaventem te zien is. Doelt Vermant op een vertrek bij Club? Of is het niet meer dan een promostunt? Het is alleszins behoorlijk vreemde communicatie van de 21-jarige Vermant, die eerder ook al op huurbasis voor Westerlo uitkwam. Wat Vermant effectief bedoelt met zijn post, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgende week zou er meer informatie moeten volgen, blijkt uit de post. Voor Club zou het alleszins een opvallende vertrekker zijn, naast de te verwachten transfer van Jutglà, Ordoñez en Jashari.