'Anderlecht, Genk en Club Brugge wilden coach in huis halen, maar het is ... Westerlo dat hem strikt'

Enkele maanden geleden was Issame Charaï dé topkandidaat om de assistent van David Hubert bij RSC Anderlecht te worden. En ook Club Brugge en Genk polsten naar zijn diensten.

Ook Kortrijk, Lierse en Beveren werden genoemd, terwijl ze bij Kortrijk na het plots vertrek van Bernd Storck nog een tweede keer bij hem probeerden. Charai had ondertussen gekozen voor Rangers.

We can today confirm the departure of Issame Charai from the men’s first-team coaching staff.



It has been mutually agreed for Charai to move on with the best wishes of everyone at Rangers.