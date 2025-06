Aan zelfvertrouwen geen gebrek! Ex-Antwerp-spits weigert Nigeria, want... "Ik word de spits van Oranje op het WK 2026"

Emanuel Emegha, in 2022 nog zes maanden bij Antwerp, denkt niet in bescheiden termen over zijn toekomst. De 22-jarige spits van Strasbourg heeft zijn zinnen gezet op het Nederlands elftal en mikt hoog: een basisplaats op het WK van 2026 in de Verenigde Staten.

"Ik ben straks de spits van Oranje, punt", zegt hij met opvallend veel zelfvertrouwen. Emegha kende een uitstekend seizoen in Frankrijk. Met 14 doelpunten hielp hij zijn club naar Europees voetbal, een prestatie die weinigen hadden verwacht van Strasbourg. Dat succes versterkt zijn geloof in een doorbraak bij het grote Oranje. De aanvaller maakte eerder al minuten bij Jong Oranje en voelt dat hij klaar is voor de volgende stap.

Ondanks dat hij ook voor Nigeria mag uitkomen, is Emegha duidelijk over zijn keuze. "Ze hebben me benaderd, ja, maar mijn hart ligt bij Nederland", verklaarde hij in de podcast Kick 't Met van Ziggo Sport. "Ik ben hier opgegroeid, dit is mijn thuis. Mijn moeder koos destijds bewust voor Nederland, omdat ze geloofde in een beter leven voor ons."

Voor Emegha is die keuze geen opportunistische beslissing, maar een principiële. "Nederland heeft mij en mijn familie zoveel gegeven. Alles wat ik nu bereik, is mogelijk geworden door de kansen die ik hier kreeg", klinkt het dankbaar. Die verbondenheid vertaalt zich ook in zijn ambitie: hij wil Oranje niet alleen halen, maar ook dragen.

Op de suggestie dat hij tijdens het WK in 2026 een sleutelrol moet spelen, twijfelt hij geen seconde. "Niet moet, ik zal dat zijn", zegt hij met een glimlach. De spits straalt het soort zelfverzekerdheid uit dat bondscoaches graag zien, zolang het gepaard gaat met prestaties. En aan dat laatste ontbreekt het voorlopig niet.

Of de bondscoach van Oranje hem daadwerkelijk die kans zal geven, blijft afwachten. Maar één ding is duidelijk: Emegha rekent op zichzelf. En hij doet dat met een overtuiging die alleen maar groeit met elk doelpunt in Frankrijk.