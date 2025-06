Antwerp wil de jackpot voor deze speler: prijskaartje van 20 miljoen euro voor sterkhouder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp wil deze zomer flink wat geld ophalen via uitgaande transfers. Doelman Senne Lammens moet miljoenen opleveren.

Antwerp zit niet in de beste financiële situatie en wil deze zomer graag voor veel geld kunnen verkopen. Een grote stap in het besparingsproces is het verlagen van de loonlast.

Door het feit dat Toby Alderweireld stopt met voetballen helpt in dat opzicht dus wel. Tjarron Chery mocht eigenlijk niet vertrekken, maar zal nu wel naar NEC gaan, wat ook betekent dat een grootverdiener verdwijnt.

Maar niet alleen op deze manier wil Antwerp geld in het laatje brengen. Het rekent ook er ook op dat enkele belangrijke spelers flink wat geld opleveren deze zomermercato.

Onder hen zit doelman Senne Lammens. De keeper van Antwerp, die afgelopen interlandperiode werd opgeroepen door Rudi Garcia, wordt door Transfermarkt op zo'n 9 miljoen euro gewaardeerd.

Maar Antwerp wil meer. De club heeft volgens Het Nieuwsblad een prijskaartje van 20 miljoen euro geplakt Lammens. Nu rest de vraag welke club dit bedrag voor hem wil neertellen.