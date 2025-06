Blijft Sébastien Pocognoli bij Union SG? 'Coach van de landskampioen heeft zijn beslissing genomen'

De voorbije jaren moest Union SG vaak van trainer wisselen. Het lijkt er nu op dat Sébastien Pocognoli volgend seizoen gewoon opnieuw aan het hoofd van de club zal staan.

Union SG veroverde afgelopen seizoen de landstitel. De Brusselaars zorgen voor een fantastische comeback na hun geweldige reeks in de play-offs.

Ze pakten 28 op 30, het beste rapport dat een ploeg in de Champions' Play-offs ooit kon voorleggen. De eerste titel in 90 jaar tijd deed deugd voor de Unionisten.

Sébastien Pocognoli had als coach een groot aandeel in het succes, en dat in zijn eerste echte seizoen als hoofdtrainer. Het blijft toch indrukwekkend.

Maar de vraag bleef: zal hij ook volgend seizoen aan het hoofd van de landskampioen staan. Pocognoli werd namelijk al gelinkt aan RC Lens, en leek een vertrek niet uit te sluiten kort na het kampioenschap.

Maar volgens Het Nieuwsblad moet de club zich niet te veel druk maken. Normaal gezien blijft Pocognoli gewoon trainer bij Union SG. Hij voelt zich goed bij de club en ziet geen redenen om nog te vertrekken. Als hij terugkeert van vakantie volgen gesprekken met het bestuur.