Hier zijn de eerste belangrijke data van het seizoen 2025-2026 in de Jupiler Pro League

De Pro League zal het schema voor het komende seizoen onthullen op 20 juni. We kennen echter al de belangrijke data.

Terwijl het afgelopen seizoen nauwelijks achter ons lijkt te liggen, hebben verschillende clubs al de bladzijde omgeslagen en zijn ze begonnen met de voorbereiding op het seizoen 2025-2026. Sommigen zijn zelfs al aan het trainen, wat bewijst dat het nieuwe seizoen al op gang is in de coulissen van het Belgische voetbal.

De Pro League zal aanstaande vrijdag 20 juni de volledige kalender van het komende seizoen bekendmaken. Daarin zullen we de volgorde van de speeldagen en de aankomende wedstrijden ontdekken, maar alleen de precieze data van de eerste wedstrijden zullen bekend zijn. Voor de rest van de reguliere fase zullen we nog moeten wachten om te weten of de wedstrijden op vrijdag, zaterdag of zondag zullen plaatsvinden.

Belangrijke data voor het seizoen 2025-2026 van de Jupiler Pro League

Naast deze langverwachte kalender zijn al verschillende belangrijke data gecommuniceerd. De aftrap van het seizoen 2025-2026 staat gepland voor het weekend van 25, 26 en 27 juli. De competitie wordt onderbroken tijdens de winterstop, met een pauze van 28 december tot 16 januari.

De reguliere fase van het kampioenschap eindigt op 22 maart. Twee weken later, op 3 april, beginnen de Play-Offs. Deze beslissende fase, die de kampioenen en Europese plaatsen voor de laatste keer voor het formatwijziging zal bepalen, zal duren tot het weekend van 23 en 24 mei.

Tenslotte zal de traditionele Europese play-off het seizoen afsluiten. Deze enkele wedstrijd, waarmee een last-minute team een continentale plek kan veiligstellen, zal gespeeld worden op 31 mei. Tijdens de vorige editie wist Charleroi te winnen van Antwerp om zich een plek te veroveren in Europa.