Van SK Beveren naar La Liga... en binnenkort de Premier League? Voormalige CPL-speler staat voor fantastische transfer

Thierno Barry kreeg zijn bekendheid bij SK Beveren. Na een passage bij Bazel, vestigde hij zich bij Villarreal. Everton volgt de Franse aanvaller op de voet.

Op twee jaar tijd is het behoorlijk snel gegaan voor Thierno Barry. De Franse aanvaller, die momenteel bij Villarreal speelt, wekt steeds meer interesse van Everton op.

Het begon allemaal echt in 2022, in België. Toen nog onbekend, trok hij zich gratis naar SK Beveren. In de Challenger Pro League explodeerde hij: 20 doelpunten in 33 wedstrijden, statistieken die voor zich spreken. Hij trok de aandacht, vooral in Zwitserland.

Het was dus FC Basel dat de goede deal rook en hem contracteerde. De Zwitserse ervaring was kort maar opvallend, want Barry maakte al snel de overstap naar Villarreal. In La Liga had hij een sterk eerste seizoen met 11 doelpunten.

Everton ziet nu een zeldzaam profiel in hem volgens TimesSport, met zijn kwaliteiten in kleine ruimtes. Er is een afkoopclausule in zijn contract die staat vastgesteld op £34 miljoen, wat iets meer dan €40 miljoen is. Everton zou over die prijs willen onderhandelen.

🚨🇫🇷 Everton is klaar om hun interesse in Thierno Barry (22) van Villarreal te intensiveren. 🔵⚡️



De aanvaller heeft een £34m afkoopsom, maar het is waarschijnlijk dat Everton zal proberen om dat bedrag te verlagen, meldt @TimesSport. pic.twitter.com/FXtvVOoSOH — EuroFoot (@eurofootcom) 13 juni 2025

Van Beveren naar de Premier League? Het verhaal moet nog geschreven worden. Maar Barry bewijst dat een ongebruikelijk parcours een springplank kan worden.