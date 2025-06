Gesprekken zijn al opgestart: Anderlecht richt zijn pijlen op nieuwe verdediger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht is nog steeds op zoek naar versterking achteraan. Paars-wit heeft zijn pijlen nu gericht op een jong talent van Lyon.

Zelfs al heeft Olivier Renard Zoumana Keita al opgehaald, de zoektocht van Anderlecht naar centrale verdediging is nog niet afgerond. Dit komt door het pensioen van Jan Vertonghen, de terugkeer van Adryelson naar Lyon en de onzekere situatie van Jan-Carlo Simic.

Het is in deze context dat La Dernière Heure de interesse van de club voor Jérémy Mounsesse meldt. Het gaat om een 19-jarige verdediger die eigendom is van Lyon.

De gesprekken zouden al begonnen zijn. Dit seizoen speelde Mounsesse met het reserveteam van Lyon in National 3, het equivalent van de vijfde divisie.

Hoewel de speler in Frankrijk is opgegroeid, komt hij oorspronkelijk uit Congo-Brazzaville en werd hij zelfs geselecteerd voor de Congolese U20.

Het was trouwens op het Maurice Revello​-tornooi dat hij ontdekt werd. Ondanks andere interesse uit Frankrijk en Zwitserland, zou Anderlecht in polepositie liggen.