Lennard Hens heeft zijn keuze gemaakt en tekent bij deze club

Lennard Hens promoveerde als aanvoerder van Dender naar de Jupiler Pro League. Op het hoogste niveau kon hij minder zijn stempel drukken dan gehoopt. Hij vertrekt transfervrij bij Dender en trekt vermoedelijk naar de Challenger Pro League.

In tweede klasse was hij nog aanvoerder van Dender, maar dit seizoen liep het een stuk moeilijker voor Lennard Hens. Hij kon amper één keer scoren in achttien wedstrijden. Na zes jaar zoekt hij andere oorden op, want zijn contract werd niet verlengd.

Er waren verschillende gegadigden, maar Hens lijkt de knoop te hebben doorgehakt. Volgend seizoen zal het jeugdproduct van Anderlecht, naar alle waarschijnlijkheid, opnieuw in de tweede klasse voetballen.

Volgens Het Nieuwsblad staat Hens namelijk op een zucht van KV Kortrijk. Het team dat afgelopen seizoen degradeerde richting de Jupiler Pro League, hoopt meteen terug te promoveren naar het hoogste niveau en wil daarvoor de ervaren Hens binnenhalen.

Andere geïnteresseerden lijken dus in het zand te bijten. Zo lonkte onder meer Lommel SK naar de diensten van Hens. En ook KV Mechelen bekeek of het hem kon contracteren. Maar het lijkt uiteindelijk dus KV Kortrijk te zijn dat de middenvelder heeft overtuigd.

En gaat Hens, na één seizoen op het hoogste niveau, opnieuw op zoek naar meer speelminuten in de Challenger Pro League. Bij Kortrijk ligt een contract klaar van drie seizoenen. Het is enkel nog wachten op de officialisering van de transfer.