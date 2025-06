OFFICIEEL: Na Pirard rondt Standard ook de komst van Marco Ilaimaharitra (ex-Charleroi) af

Het nieuws raakte woensdagmiddag al bekend, maar nu is Marco Ilaimaharitra ook effectief een speler van Standard. De voormalige middenvelder van Charleroi komt, net als doelman Lucas Pirard, over van degradant KV Kortrijk.

Toen Marco Ilaimaharitra woensdag werd gelinkt aan Standard, leek het nieuws eerst onwaarschijnlijk gezien zijn verleden bij Charleroi. Ook zijn houding die hij als Charleroi-speler toonde ten opzichte van de Luikse supporters leek niet verenigbaar met een verblijf op Sclessin.

Maar in het voetbal mag je nooit nooit zeggen. Ilaimaharitra heeft dus wel degelijk getekend aan de Maas. Dat meldt Standard op haar clubkanalen. Hij tekent een contract voor twee seizoenen in Luik, met de optie op nog een derde seizoen.

Hij keert terug naar Sclessin, deze keer aan de goede kant. De internationale Malagassische speler heeft getekend tot 2027 (+ 1 seizoen als optie). Welkom in Luik, Marco. 🔴⚪️



De nieuwe aanwinst vertelt over zijn keuze: "Toen Standard me deze nieuwe uitdaging aanbood, kwamen veel herinneringen naar boven. Onder meer de speciale sfeer van de wedstrijden op Sclessin en de ongelooflijke passie van de supporters. Ik besloot de kans te grijpen om voor Standard te spelen".

Marc Wilmots begrijpt de gevoeligheid rond de transfer, maar is er wel blij mee: "Iedereen in België kent de kwaliteiten van Marco. Kalm, technisch solide en in staat om impact te hebben op het middenveld. Hij zal veel ervaring met zich meebrengen en het evenwicht in de groep versterken. Zijn leiderschap en intelligentie op het veld zullen ook onbetwistbare troeven zijn".

Marco Ilaimaharitra komt dus gratis over van Kortrijk. Daar tekende hij het afgelopen seizoen een contract van korte duur, nadat hij zes maanden zonder club had gezeten. Helaas kon hij Kortrijk niet redden van de degradatie naar de Challenger Pro League.