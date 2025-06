Wie geeft Peter Maes een nieuwe kans in België, ondanks verleden? "Ik ben met mezelf in het reine"

Zestigplus en boordevol ambitie: Peter Maes zit nog lang niet op het einde van zijn trainersverhaal. Anderhalve maand na zijn ontslag bij Willem II klinkt hij opvallend gretig. Hij zoekt een deftig project om zijn carrière verder te zetten.

Maes kwam recent nog dicht bij een avontuur in Qatar, maar die deal sprong op het laatste moment af. Toch sluit hij een buitenlands traject zeker niet uit, integendeel. “Vroeger was ik daar terughoudender in, maar na anderhalf jaar in Nederland weet ik dat ik me overal kan aanpassen. Al moet het wel iets zijn dat de moeite is, zeker met kleinkinderen thuis", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij vierde onlangs zijn verjaardag in Marbella, en dat had – theoretisch – ook het einde van zijn carrière kunnen betekenen. “Ik had op vervroegd pensioen kunnen gaan, maar geen haar op mijn hoofd dat daaraan dacht. Ik voel me fysiek en mentaal nog top. Daarom heb ik me opnieuw op de Belgische arbeidsmarkt ingeschreven.”

Toch is het afwachten of er ook in België opnieuw deuren opengaan. Maes beseft dat zijn overstap van STVV naar Beerschot in 2021 niet de beste zet was. “Misschien wel de grootste stommiteit uit mijn loopbaan”, blikt hij eerlijk terug. Daarnaast blijft de Propere Handen-zaak als een schaduw boven zijn Belgische kansen hangen.

"Voor mij was het belangrijk om mezelf te bewijzen na mijn schikking, en dat heb ik gedaan. Ik ben met mezelf in het reine.” Toch bleef zelfs na de promotie met Willem II de Belgische interesse uit.

En dus kijkt Maes – zonder rancune – vooruit. “Ligt dat aan mijn verleden of omdat clubs liever in zee gaan met een jongere Belgische coach? Ik weet het niet, maar uit Nederland verwacht ik meer interesse. Door mijn parcours met Willem II voel ik dat de waardering daar groter is. We zien wel wat er op me afkomt. Iedereen heeft zijn houdbaarheidsdatum, maar ik heb de mijne nog niet bereikt.”