OFFICIEEL: Lommel pikt middenvelder op bij Beerschot

Na een moeilijk seizoen in de Challenger Pro League probeert Lommel SK zich gericht te versterken. Het heeft al enkele transfers afgerond en kondigt op donderdag opnieuw een nieuwe speler aan.

Bij Lommel SK willen ze er alles aan doen om een herhaling van vorig seizoen te vermijden. Toen geraakte het hyperambitieuze Lommel zowaar in degradatiestress. Uiteindelijk konden ze zich wel redden en kunnen ze opnieuw bouwen aan een nieuwe ploeg.

Daar is de tweedeklasser ook volop mee bezig. Het haalde het onder meer Nicolas Rommens weg bij kampioen Zulte Waregem en doelman Rik Vercauteren tekende een contractverlenging. En nu strijkt er opnieuw een nieuw gezicht neer in Lommel.

Tom Reyners zal volgend seizoen namelijk voor Lommel spelen. Dat hebben de Limburgers aangekondigd op de clubkanalen. Reyners komt over van Beerschot, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Challenger Pro League.

Het jeugdproduct van Racing Genk speelde uiteindelijk twee seizoenen voor de Antwerpenaren. In het kampioenenjaar in tweede klasse was Reyners van goudwaarde met tien doelpunten. Dit seizoen kon hij amper één keer scoren.

Nu keert Reyners dus terug naar zijn geboortestreek. Bij Lommel mag hij proberen om zijn kunstje van twee seizoenen geleden met Beerschot, het behalen van de kampioenstitel, nog eens over te doen. Hij tekent een contract voor drie seizoenen.