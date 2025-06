'Twee jaar geleden ging hij 20 miljoen opbrengen: Celtic knapt af op vraagprijs voor Balikwisha'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Michel-Ange Balikwisha lijkt deze zomer niet naar Celtic te verkassen. Volgens Transferfeed heeft de Schotse topclub afgehaakt vanwege de gevraagde transfersom.

Volgens het medium zou de gevraagde transfersom voor Balikwisha 5,1 miljoen euro zijn, een bedrag dat Antwerp als ondergrens hanteert.

Celtic, dat al langer interesse toonde in de 24-jarige flankaanvaller, vindt de prijs te hoog voor een speler die het afgelopen seizoen kampte met blessureleed en slechts 17 wedstrijden speelde.

Toch is het opvallend hoe sterk de marktwaarde van Balikwisha is geëvolueerd. Twee jaar geleden werd hij nog nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar de Bundesliga, waarbij bedragen tot 20 miljoen euro de ronde deden.

Antwerp wil minstens 5,1 miljoen euro voor Balikwisha

Die overstap kwam er uiteindelijk niet, mede door blessureproblemen en vormschommelingen. Balikwisha maakte in 2021 de overstap van Standard naar Antwerp voor een transfersom van vijf of zes miljoen euro, al naargelang de bron.

Sindsdien kende hij pieken en dalen, maar had hij wel een belangrijk aandeel in de historische dubbel van Antwerp in 2023. Zijn contract loopt nog tot medio 2026, wat de onderhandelingspositie niet gemakkelijk maakt.

Hoewel Celtic nu lijkt af te haken, is het niet uitgesloten dat andere clubs zich melden. Met zijn snelheid, techniek en ervaring op het hoogste niveau blijft Balikwisha een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar offensieve versterking. Antwerp staat open voor een verkoop, maar alleen aan de juiste prijs.