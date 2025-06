Een vertrek lijkt onvermijdelijk: opmerkelijke afwezige bij de herstart van Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De spelers van Standard hebben hun fysieke en medische tests moeten afleggen. Maar één speler ontbrak.

Aan de kant van Standard waren donderdag en vrijdag gewijd aan fysieke tests voor de hervatting van de training volgende week. Een gelegenheid om wat jongeren en enkele spelers te zien die terug zijn van hun uitleenbeurt, zoals Hakim Sahabo, die meer speeltijd ging zoeken bij Beerschot.

Terug van zijn uitleenbeurt in Turkije, was Moussa Djenepo ook een van de spelers die verwacht werden op de academie. Maar zoals gemeld door SudInfo, was hij niet aanwezig, omdat hij aangaf dat zijn uitleenbeurt aan Antalyaspor loopt tot 30 juni.

Eerlijk gezegd zijn de kansen dat hij volgend seizoen het shirt van Standard draagt praktisch nihil. Er rest nog een jaar contract op Sclessin, dus het is hoog tijd voor een vertrek.

De speler die 3,5 miljoen heeft gekost, lijkt via de achterdeur te vertrekken en de club te verlichten van een aanzienlijk salaris. Maar een contract dat verbroken wordt is onwaarschijnlijk, gezien de toch nog bestaande interesse in de Malinese international.

Moussa Djenepo heeft een bewogen seizoen meegemaakt in Turkije. Vanwege het uitblijven van betalingen van Antalyaspor, heeft hij een advocaat ingeschakeld en is uit de selectie gezet, voordat hij weer werd opgenomen. Dit heeft hem niet geholpen om zijn oude vorm terug te vinden, degene die Southampton overtuigde om meer dan 15 miljoen te betalen aan Standard in 2019.