Gilles Ruyssen start met KV Kortrijk aan voorbereiding: "Het was tijd voor een nieuwe uitdaging"

KV Kortrijk is op maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat zal voor het eerst in zeventien jaar niet één zijn in de Jupiler Pro League, maar wel in de Challenger Pro League.

Na de degradatie van vorig jaar, hoopt KV Kortrijk met een propere lei de rug te rechten. Met een nieuwe coach en een hoop nieuwe gezichten, zal Kortrijk proberen meteen terug te promoveren naar de hoogste voetbalafdeling. Eén van de nieuwe gezichten bij de Kortrijkzanen is Gilles Ruyssen. De ervaren verdediger komt, net als Lennard Hens, over van Dender. Daarmee behaalde hij in het seizoen 2023-2024 al eens de promotie richting de Jupiler Pro League. Dat is een kunstje dat Ruyssen bij zijn nieuwe werkgever graag zal willen herhalen. Bij Het Laatste Nieuws spreekt hij over het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière: "Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik hou wel van ambitieuze projecten en dit is er één" Bij Kortrijk moet Ruyssen mee de lijnen gaan uitzetten en met zijn ervaring voor rust zorgen op het veld. Met Lucas Pirard, Abdoulaye Sissako, Nayel Mehssatou en anderen is er heel wat ervaring vertrokken bij de Kerels. Ruyssen krijgt bij Kortrijk dit seizoen Michiel Jonckheere voor zich als hoofdcoach. Jonckheere was assistent van Nicky Hayen bij Club Brugge en staat voor zijn eerste opdracht als hoofdcoach in het Belgische voetbal.