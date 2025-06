Standard blijft op zoek naar versterkingen en mikt nu op international

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nadat het vorige week al enkele transfers aankondigde, blijft Standard op zoek naar gerichte versterkingen. In die zoektocht is het uitgekomen bij een Congolese aanvaller.

Standard is meer dan ooit actief op de zomerse transfermarkt. Vijf spelers (Adnane Abid, Tobias Mohr, Lucas Pirard, Marco Ilaimaharitra en Nayel Mehssatou) werden vorige week al aangekondigd door de Luikse club.

De sterke mannen van de Rouches hebben geen intentie om het daarbije te houden. Josué Homawoo, Casper Nielsen, Thomas Henry en Almamy Touré zijn namen die circuleren als mogelijke versterkingen.

Maandagochtend is er een extra naam toegevoegd aan de geruchten. Volgens Sudinfo zou Standard zich willen versterken met een snelle flankaanvaller. Prestige Mboungou, een Congolese speler die speelt bij FK TSC Bačka Topola in de Servische eerste divisie, heeft de interesse van het Luikse team gewekt. Andere buitenlandse clubs zouden ook geïnteresseerd zijn

De 24-jarige linkervleugelspeler wordt volgens Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro. Zijn contract loopt nog tot juni 2027. Mboungou is een international voor Congo. In 25 wedstrijden kwam hij er 2 keer tot scoren.

Dit seizoen heeft de speler in dienst van zijn Servische club deelgenomen aan 40 wedstrijden over alle competities heen. Hij heeft 13 doelpunten gescoord en 5 beslissende passes gegeven. Meer informatie over een mogelijke transfer zal naar verwachting binnenkort volgen.