Leko met Gent lijnrecht tegenover Standard voor JPL-smaakmaker: waar past jarige spelmaker het best?

KAA Gent eindigde dit seizoen op een teleurstellende zesde plaats in de Champions' Play-offs. Standard van zijn kant beleefde een moeilijk seizoen in de Europe Play-offs, al was het onder Ivan Leko ook even verrassend dichtbij de top-6 gekomen.

KAA Gent wil zich op verschillende plaatsen versterken met oog op het nieuwe seizoen onder nieuwe coach Ivan Leko. Het denkt daarbij aan een nieuwe spits, een nieuwe spelmaker, een linkerflankspeler en een centrale verdediger.

Met onder meer Kanga haalden ze (bij Standard) al één profieel in huis dat ze er heel graag bij wilden, maar er zal nog meer moeten gaan gebeuren. Ondertussen is er bij Standard zelf ook noodzaak aan heel wat versterking, al deed Marc Wilmots ondertussen al heel wat interessante deals.

Abdelkahar Kadri als deus ex machina voor beide clubs?

Als spelmaker werd bij beide teams al even gedacht aan Abdelkahar Kadri. Hij degradeerde onlangs met KV Kortrijk naar de Challenger Pro League, maar lijkt daar niet te zullen blijven.

De Kerels willen meer dan waarschijnlijk flink voor Kadri cashen om met dat geld de rest van de ploeg op te bouwen. Het fluwelen voetbal van de 25-jarige Algerijn past misschien ook sowieso al veel beter bij eerste klasse dan tweede klasse.

De oplossing zou dus in eigen land kunnen liggen, want de Buffalo's en Standard willen hem er allebei dus maar wat graag bij hebben. Al zouden er nog buitenlandse kapers op de kust zijn.

Sous contrat avec le KV Courtrai jusqu’en juin 2026, Abdelkahar Kadri est visé par le Standard Liège, mais plus particulièrement La Gantoise. A 24 ans, le milieu de terrain est arrivé en 2021 du Paradou... #Mercato #Algerie — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 22, 2025

Buitenlandse opties zijn ook nog steeds een optie voor Kadri, die bij Kortrijk doorheen de jaren een zeer belangrijke speler bleek te zijn. Ook dit seizoen schilderde hij nog zes assists op diverse hoofden met corners, vrije trappen en andere mooie pasjes.

De Algerijn is bovendien een hondstrouwe speler gebleken tot dusver. In 2021 kwam hij over van Paradou AC, het team waar hij uit de eigen jeugd kwam en dus meer dan tien jaar voor speelde.

De voorbije jaren was er meermaals sprake van dat Kadri Kortrijk zou gaan verlaten, maar telkens opnieuw kwam er wel ergens een kink in de kabel. Nu willen De Kerels hem laten gaan, maar ook enkel tegen de juiste prijs.

Gent lijkt met Sam Baro voorlopig nog iets kapitaalkrachtiger te zijn dan het Standard met Wilmots en zou op die manier het snelst kunnen handelen. Bovendien missen De Buffalo's al langer dan vandaag een echte spelmaker - sinds Jonathan David hebben ze die niet meer écht gehad en was het vaak behelpen.

Verjaardagscadeau?

Zeker nu Sven Kums gestopt is zou het voor Delorge interessant kunnen zijn om een echte voetballer voor zich te hebben. En ook de wingers en de spitsen van dienst kunnen van zijn speelstijl zeker gaan profiteren.

Dat Kadri al eens het predikaat krijgt 'lui' te zijn in het terugverdedigen? Dat is sowieso iets wat Ivan Leko er kan/zal uitslijpen. En Leko is nu eenmaal de coach van ... Gent. Krijgt de vandaag jarige Algerijn een mooi verjaardagscadeau met een verlengd verblijf in eerste klasse? Wait and see ... Tot dusver was hij goed voor 18 goals en 20 assists in 110 wedstrijden in de Jupiler Pro League.