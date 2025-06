Nu ook officieel: Voormalige JPL-smaakmaker tekent bij Franse promovendus

Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Moses Simon speelt volgend seizoen voor Paris FC. Dat heeft de Franse promovendus zelf aangekondigd via de clubkanalen.

Moses Simon streek meer dan tien jaar geleden neer in ons land. KAA Gent haalde de Nigeriaan weg bij het Slowaakse Trencin. Enkele maanden later speelde hij kampioen met de Buffalo's. Simon was van in het begin een sensatie op de Belgische velden. Al in zijn derde wedstrijd voor Gent lukte hij een hattrick in het 3-3 gelijkspel tegen Sporting Lokeren. Uiteindelijk zou hij in 2018 Gent verlaten, na meer dan 100 wedstrijden, voor het Spaanse Levante. Ondertussen speelt Simon al zes jaar voor Nantes in Frankrijk. Maar die ploeg gaat hij nu verlaten. Hij blijft wel in de Ligue 1 actief, want hij kiest voor een avontuur bij promovendus Paris FC. Dat hebben de Parijzenaars woensdag aangekondigd. Paris FC is een heel ambitieuze club. De steenrijke familie Arnault heeft de meerderheid van de aandelen van de club. Ze zouden op korte termijn wel eens één van de grotere spelers kunnen worden binnen het Franse voetballandschap. En dat doet het dus met Moses Simon. De Nigeriaan is ondertussen 29 jaar, maar nog steeds een zeer nuttige speler. Dit seizoen kon hij nog acht keer scoren en deelde hij ook tien assists uit. Dat mag hij voortaan gaan doen in de Franse hoofdstad.