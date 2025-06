Zulte Waregem wil aanval versterken met "nieuwe Onuachu"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na twee seizoenen afwezigheid keert Zulte Waregem terug naar de Jupiler Pro League. Om daar geen mal figuur te slaan, proberen ze hun spelerskern gevoelig te versterken.

Met de centen die Demba Diop zal opleveren, er wordt gewag gemaakt van zes à zeven miljoen euro, kan Zulte Waregem proberen om enkele nieuwe spelers aan te trekken. In zijn zoektocht naar een nieuwe spits is het in Denemarken beland.

Zo toont de promovendus naar verluidt interesse in Anosike Ementa. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ementa is een Deense spits met Nigeriaanse roots. Op dit moment speelt hij nog voor Viborg FF, het team waar Jesper Fredberg ook nog de sportieve lijnen heeft uitgezet.

De nieuwe Onuachu(?)

Tijdens het afgelopen seizoen kon Ementa driemaal scoren in iets meer dan twintig wedstrijden. Door zijn grote gestalte, Ementa meet 2m02, wordt de jonge spits in Denemarken al wel eens vergeleken met Paul Onuachu, de ex-spits van Racing Genk.

Vorige zomer stond Ementa al in Belgische belangstelling. Toen was het KAA Gent dat interesse toonde. Zulte Waregem heeft naar verluidt al een eerste bod uitgebracht, maar dat heeft Viborg resoluut naar de prullenmand verwezen.

De Denen zouden mikken op een transfersom van één miljoen euro. Het is nog maar de vraag of Zulte Waregem dat bedrag ook effectief zal willen betalen. Anders zal het toch nog naar andere spitsen moeten gaan kijken.