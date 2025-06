Komt de start van de competitie in 1B op de helling? Cruciale rol voor Union en rond Genk

De kalender voor de Jupiler Pro League is ondertussen al even bekend. Maar toen viel het al op dat er nog geen kalender is voor de Challenger Pro League. Mogelijk komt de start van die competitie zelfs helemaal op de helling te staan.

In februari leek de kogel door de kerk: het profvoetbal in België zou vanaf 2026 opnieuw uit 18 clubs bestaan. De hervorming sleept aan en botst op een stevig Waals ‘non’. Jong Genk als het hete hangijzer? De hervorming raakt immers niet enkel de profs. De verankering van minstens vier U23-teams in tweede klasse heeft ook gevolgen voor de lagere reeksen, waar quota voor beloftenploegen worden ingevoerd. Het gevoel van oneerlijke concurrentie dreef Union naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Union staat niet alleen: ook Francs Borains en Lokeren-Temse overwegen juridische stappen tegen het zogenoemde ‘beloftenquotum’. Gevolgen voor kalender Ook Seraing en twee amateurclubs worden ondertussen bij de tegenstanders genoemd van het nieuwe formatmodel. En zo komt mogelijk ook de hele competitiehervorming nog op de helling te staan. Over Jong Genk is er nog steeds geen zekerheid. En dat weegt toch wel - ook naar de kalender toe. Die moet zo stilaan wel bekend worden aangezien het seizoen begin of maximaal half augustus moet beginnen in de Challenger Pro League. Een uitstel zou nefast zijn.