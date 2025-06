OFFICIEEL: Union neemt afscheid van 'Koki Cup'-winnaar Machida

Een vertrek dat pijn doet bij de Unionisten. Machida werd in 2022 gehuurd van de Kashima Antlers en daarna voor een peulschil van 1 miljoen overgenomen van de Japanners. Vervolgens ontpopte de bonkige Japanner zich tot absolute sterkhouder in het Dudenpark.

De voorbije jaren won hij dan ook alles wat er te winnen viel in België: De Croky Cup (of zoals Union het noemde in het afscheidsbericht aan Machida: De Koki Cup), de Supercup en vorige maand nog de eerste titel voor Union in 90 jaar.

Een vertrek dat pijn doet omdat met Machida een sterkhouder was bij Union, maar ook omdat Machida voor een schamele 5 miljoen euro zou vertrekken terwijl zijn transferwaarde dubbel zo hoog is. Omdat het contract van Machida na komend seizoen zou aflopen, werd de positie van Union verzwakt aan de onderhandelingstafel.

Zoals eerder aangegeven nam Union in een mooi bericht op de socials afscheid van de 27-jarige Japanner, gekleurd met enkele mooie filmpjes. Het is nog niet duidelijk of Union het vertrek van Machida intern zal proberen opvangen of toch opnieuw op zoek gaat naar een goedkope parel via hun scountingsysteem.

Dear Koki,



We’ve shared everything. From the heartbreak of missing out on the Championship… to the one and only, unforgettable ‘Koki Cup’ win. And just one year later, you played a vital role in bringing home our first title in 90 years.



Dear Koki, always smiling. Always… pic.twitter.com/DVG3FhTXjN