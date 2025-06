Belgische profclub toont veel ambities en haalt speler weg bij Champions League-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk is al heel actief geweest op de transfermarkt en voorlopig houdt het niet op want de volgende aanwinst is ondertussen helemaal binnen. En het is alweer een absolute topper te noemen die de ambities moet helpen waarmaken.

"Matthew Anderson is de volgende rood-witte aanwinst! De Schotse linksback Matthew Anderson komt definitief over van Celtic Glasgow en tekent een contract tot juni 2028 in het Guldensporenstadion", aldus KV Kortrijk op haar webstek.

De 21-jarige Schot kreeg zijn jeugdopleiding bij Celtic Glasgow en trad in 2022 6 keer als kapitein aan in de UEFA Youth League voor de Schotse traditieclub.

Drie seizoenen Kortrijk

De afgelopen seizoenen werd Anderson door Celtic uitgeleend aan Admira Wacker in de Oostenrijkse 2. Liga. De jeugdinternational was in 44 wedstrijden voor de Oostenrijkse club goed voor 2 doelpunten en 8 assists.

“Na het vertrek van Dion De Neve moesten we de linksachterpositie terug versterken. We zijn blij dat we met Matthew een jong talent met een offensieve ingesteldheid kunnen vastleggen”, legt Nils Vanneste, Sporting Director KVK, uit op de website van Kortrijk.

"Matthew Anderson komt nu definitief over van Celtic Glasgow naar KVK en tekent een contract tot juni 2028. Welkom, Matthew", zijn ze tevreden bij Kortrijk. De Kerels willen in hun eerste seizoen in de Challenger Pro League meteen opnieuw promoveren naar het hoogste niveau.