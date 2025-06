Ruben Van Gucht komt met stevig nieuws over Blanka Vlasic: "Sinds anderhalf jaar"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruben Van Gucht is een van de meest gemediatiseerde figuren in en rond de sportwereld in ons land. Ook over zijn huwelijk met Blank Vlasic is al heel veel verteld. Nu kwam hij zelf met opvallend nieuws naar buiten.

Ruben Van Gucht – bekend van Sporza, Radio 2 en de podcast Wielerclub Wattage - ging voor de podcast Geldtaboe in de zetel zitten bij Charlotte Van Brabander, die we kunnen kennen van haar pokercarrière en televisieprogramma De Verraders onder meer. Ondernemende Blanka Vlasic De radiomaker gaf onder meer aan dat zijn vrouw Blanka Vlasic ondertussen in Kroatië al een tijdje opnieuw aan het investeren en ondernemen is. "Sinds een jaar, een jaar en half. Ze is volop aan het ondernemen. En daar ben ik trots op." "Ze is onder meer een platform aan het oprichten, een soort sportkompas waar aan de ene zijde zoveel mogelijk kinderen kunnen uitkijken naar welke sport ze eventueel kunnen beoefenen en dat meteen koppelen aan clubs in de buurt." Commercialiteit? "Aan de andere kant zijn er dan clubs die adverteren als ze leden zoeken om bij hun club te komen. En daar moet nu de laag van de commercialiteit te komen van pakweg een Decathlon dat voor iets extra kan zorgen." "Ik vind het megacool. Het is haar idee, maar ik heb haar met een paar mensen in contact gebracht want het is een goed idee. Als het bestaat, dan zou ik met licenties werken. Het is van Blanka, ik spreek er alleen af en toe met haar over."