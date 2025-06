De supporters zullen dit waarderen: Charleroi weigert bod voor een jong talent en streeft naar continuïteit

Sporting Charleroi wil een stap vooruit zetten, en dat vereist continuïteit. Rik De Mil blijft aan het roer en de club heeft een bod op Mehdi Boukamir afgewezen.

De laatste jaren zijn de supporters van Sporting Charleroi soms erg kritisch geweest op het beleid van Mehdi Bayat. Elk seizoen verloor de club zijn beste spelers en de zoektocht naar waardige vervangers was niet altijd even vanzelfsprekend.

Na meerdere seizoenen zonder Europees voetbal heeft RCSC zich gekwalificeerd voor de voorrondes van de Conference League en tegelijkertijd zijn nieuwe toekomstplan aangekondigd. Het plan, genaamd Horizon 2030, moet Sporting Charleroi consolideren in de subtop van België en past in het project voor de bouw van een nieuw stadion.

Om dit te bereiken is er ook behoefte aan continuïteit in de kern van het team. In dit opzicht heeft Charleroi een signaal afgegeven door verder te gaan met Rik De Mil, die in de belangstelling stond van Antwerp en Gent. Ook de spelersgroep blijft behouden.

Africa Foot onthult dat Sporting Charleroi naar verluidt een bod heeft afgewezen voor de jonge Mehdi Boukamir (21 jaar), die vorig seizoen was uitgeleend aan Pafos maar dit seizoen belangrijk moet worden voor Rik De Mil. De club gelooft in het potentieel van de jonge Marokkaanse U23-international en zal hem niet laten gaan zonder een aanzienlijk bod.

Mehdi Boukamir speelde 23 wedstrijden voor Charleroi vóór zijn uitleenbeurt en hoopt terug te keren naar Mambourg als een potentiële basisspeler onder Rik De Mil.