Extra club uit de Premier League toont interesse in Antwerp-sluitstuk Senne Lammens

Senne Lammens trekt de aandacht van verschillende Engelse clubs na een geweldig seizoen bij Antwerp. Aston Villa is ook geïnteresseerd in zijn diensten.

Senne Lammens, verkozen tot Speler van het Seizoen bij Antwerp, zou beloond kunnen worden met een prestigieuze transfer. Verschillende grote Europese clubs volgen de 22-jarige Belgische doelman op de voet.

Manchester United toonde als eerste interesse, terwijl ook Arsenal tot de gegadigden behoort. Echter, de gevraagde prijs door de Great Old — zo’n 20 miljoen euro — schrikt sommige kandidaten af.

Ook Aston Villa wil Senne Lammens binnenhalen

Desondanks staat Senne Lammens op de shortlists van vele clubs, voornamelijk in Engeland. Aston Villa is een andere club die geïnteresseerd is in zijn komst. Daar kan Lammens ploegmaat worden van Tielemans en Onana.

Volgens The Daily Mirror volgen de Villans de doelman uit Antwerpen nauwlettend. Al zijn ze zich wel bewust van de felle concurrentie en de complexiteit van de transfer.

Een teken dat wijst op een nakend vertrek: Antwerp haalde eerder al de jonge Japanse doelman Taishi Brandon Nozawa binnen, een veelbelovende speler uit de J-League. Het vertrek van Senne Lammens lijkt dus dichterbij te komen.