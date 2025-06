Club Brugge en Anderlecht voeren strijd om Manchester United-speler

In hun zoektocht naar aanvallend talent zijn Club Brugge en Anderlecht bij eenzelfde speler terechtgekomen. Beide teams tonen namelijk interesse in een jong talent van het Engelse Manchester United.

Terwijl de competitiestart elke dag wat dichterbij komt, blijven de Belgische clubs zoeken naar nieuw spelersmateriaal om de kern te versterken. Club Brugge haalde eerder al Nicolò Tresoldi en Ludovit Reis. Anderlecht wist enkele jonge talenten binnen te halen en ook Nathan Saliba werd ondertussen al voorgesteld.

Maar de honger van beide clubs lijkt nog niet gestild te zijn. Volgens de Britse journalist Ben Jacobs zouden ze alletwee namelijk interesse hebben in een flankaanvaller van het Engelse Manchester United.

Het gaat om Ethan Williams. Williams is een vleugelspeler van 19 die het afgelopen seizoen een halfjaar actief was bij Cheltenham Town. Dat is een team in de League 2, het vierde niveau in Engeland.

Daar heeft Williams naar verluidt wel indruk gemaakt. Met twee doelpunten en evenveel beslissende passes in acht basisplaatsen wist hij zich in het boekje van verschillende Europese scouts te voetballen. Onder meer in die van Club Brugge en Anderlecht dus.

Met nog één jaar contract bij United, lijkt hij Old Trafford te gaan verlaten. De Britse voetbalgigant haalde eerder al Matheus Cunha en lijkt ook Bryan Mbeumo te gaan binnenrijven. Voor de jonge Williams zijn er dus weinig perspectieven om zich in de gratie van coach Ruben Amorim te voetballen. Kunnen de Belgische clubs daarvan profiteren?