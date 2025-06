OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt Belgische middenvelder terug naar ons land

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de degradatie richting de Challenger Pro League, probeert KV Kortrijk een zo competitief mogelijke spelerskern samen te stellen. Het kondigde al enkele transfers aan en ook op maandag werd een nieuwe speler voorgesteld.

Met onder meer Gilles Ruyssen en Lennard Hens haalde KV Kortrijk al de nodige ervaring in huis. Dat zal van pas komen in hun zoektocht naar promotie om zo na één seizoen afwezigheid meteen terug te keren in de Jupiler Pro League.

De transferhonger van Kortrijk was wel nog niet gestild. Op maandag heeft het opnieuw een nieuwe speler in huis gehaald. Boris Lambert komt de Kortrijkzanen versterken op huurbasis van het Nederlandse Willem II, dat heeft KVK zelf gemeld op hun clubkanalen.

Lambert is een ex-speler van KAS Eupen. Hij degradeerde vorig seizoen met Eupen naar de Challenger Pro League, maar koos ervoor om een Nederlands avontuur aan te gaan. Met Willem II zakte hij het afgelopen seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie.

En zo keert Lambert na amper één seizoen weer terug naar ons land. Het komende seizoen verdedigt hij de kleuren van Kortrijk, dat ook een aankoopoptie wist af te dwingen.

“Met Boris halen we opnieuw iemand binnen die het Belgisch voetbal heel goed kent. Hij is polyvalent, want kan ook als centrale verdediger uit de voeten. Daarnaast zal hij drive en voetballend vermogen toevoegen aan ons middenveld”, zegt Nils Vanneste, Sporting Director bij Kortrijk op de clubwebsite.