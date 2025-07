🎥 Club Brugge en Anderlecht strijden om talent Manchester United ... en dat komt niet uit de lucht gevallen

Ethan Williams zou wel eens de volgende groeibriljant kunnen zijn die we op de Belgische velden te zien krijgen. Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht zien wel wat in de jongeling van Manchester United. Maar wat mogen we dan van hem concreet verwachten?

Het was Ben Jacobs die op maandag de interesse van onder meer Club Brugge en RSC Anderlecht in Ethan Williams heeft bekendgemaakt. Dat is een jonge winger van Manchester United.

Niet dat hij al veel ervaring heeft opgedaan bij The Mancunians. Hij doorliep er vooral de jeugdreeksen en werd het voorbije halfjaar uitgeleend aan Cheltenham Town in de Engelse League Two - de vierde klasse zeg maar.

Jonge winger op de radar

Bij de lagere middenmoter kwam hij vooral uit als linkerwinger, al kan hij ook als linkermiddenvelder, spelmaker en rechterwinger worden uitgespeeld indien nodig.

In 27 wedstrijden over alle competities heen - hij speelde ook bij de U18 van Manchester United in het eerste deel van het seizoen, maakte minuten in de Youth League en speelde in de EFL Trophy - was hij goed voor zes doelpunten en vier assists.

🚨 Ethan Williams is drawing interest from Belgium sides Anderlecht and Club Brugge. #MUFC [@JacobsBen] pic.twitter.com/rY8N8eoqhp — UtdTruthful (@Utdtruthful) June 30, 2025

Daarmee is de nog steeds maar 19-jarige Engelsman toch enigszins aan de oppervlakte gekomen. Hij zit bovendien bij een groot makelaarsagentschap - Wasserman. Die hebben ook onder meer Federico Valverde, Denzel Dumfries en oude bekende Jhon Lucumi onder zeil.

Ook Arteta, Fink en Clement zitten bij Wasserman. Toch is het niet Genk dat interesse toont in Williams en zo een eventueel stapje voor zou kunnen hebben op de concurrentie, neen. Het gaat wel degelijk over Club Brugge en Anderlecht.

Speelminuten in België?

Club Brugge haalde eerder al Nicolò Tresoldi en Ludovit Reis. Anderlecht van zijn kant wist enkele jonge talenten binnen te halen en zit met Nathan Saliba ondertussen aan vijf versterkingen. Toch willen ze er beiden ook Williams nog bij hebben.

Met de komst van Matheus Cunha en (binnenkort) Bryan Mbeumo heeft Williams in ieder geval ook weinig kansen om snel te gaan doorbreken bij Manchester United zelf.

En images, l’une des prestations réalisées par Ethan Williams, la saison dernière, lors de son prêt à Cheltenham.



C’était face à Newport. Match de League Two.



Pour rappel, il est suivi par le Club Bruges et Anderlecht.



🎥 [@mizuravage]

pic.twitter.com/FdAZcy31Ue — Signal Foot (@Signal_Foot01) June 30, 2025

Ethan Williams heeft nog een contract tot juni 2026 op Old Trafford en dus lijkt het nu wel het moment om eventueel nog een bescheiden som op hem te cashen. Daar profiteren mogelijk de Belgische clubs van.

Tweevoetig talent

Williams wordt vooral geroemd in Engeland omdat hij met beide voeten enorm goed overweg kan. Links of rechts lijkt hem weinig uit te maken en daardoor is hij een wapen op de flank. Hij kan naar binnen snijden, of hij kan langs de buitenkant met een voorzet komen.

Zeker spek naar de Belgische bek, al kan het nog een opbod worden tussen Club Brugge en Anderlecht. En dan is het ook altijd nog afwachten of er geen derde hond met het been vandoor gaat ...